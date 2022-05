Sara Pinna si scusa | “Io stessa ho origini sarde | sono in Veneto per il lavoro dei miei” L’Ordine valuta provvedimenti | “Frase razzista segnalata più volte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 maggio 2022) “È stata un battuta infelice che potevo evitare e che ha dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza. Mi scuso con il bambino, con la famiglia e con tutti coloro che si posessere sentiti offesi. Ribadisco le mie scuse al bambino, alla sua famiglia, ai tifosi del Cosenza e a tutti coloro che sisentiti offesi per unasbagliata che non rispecchia in alcun modo il mio pensiero e la mia sensibilità, iodi, inperdeigenitori, quindi non vi erano in me le intenzioni maligne che mi vengono attribuite dai numerosi commenti sui canali social, molti dei quali hanno oltrepassato ogni limite di decenza e di legge, ma di questo si occuperà nelle sedi opportune la ...