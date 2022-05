Sara Pinna | bufera sulla conduttrice tv Frase choc al bimbo cosentino | ' Verrete anche voi in Pianura a cercare lavoro'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Subito dopo la partita che ha fatto retrocedere il Vicenza in serie C per mano del Cosenza , è scoppiata unasocial su. Ladella trasmissione 'Terzo tempo - diretta ...

Subito dopo la partita che ha fatto retrocedere il Vicenza in serie C per mano del Cosenza , è scoppiata una bufera social su. La conduttrice della trasmissione 'Terzo tempo - diretta biancorossa', trasmessa dall'emittente veneta TvA, ha risposto a un bambino , tifoso del Cosenza, lasciando tutti a bocca aperta. ...Così, conduttrice della trasmissione Diretta Biancorossa sull'emittente Tva Vicenza, ha espresso le sue scuse dopo la risposta data a un piccolo tifoso del Cosenza . Parole che hanno ...Sara Pinna si scusa. La conduttrice della tv veneta TvA, rea di aver risposto in maniera decisamente infelice al bambino tifoso del Cosenza (qui il video), ammette di aver “dimostrato una mancanza di ...Così Sara Pinna, la conduttrice dell’emittente veneta TvA che, durante la puntata di Diretta Biancorossa del 20 maggio, aveva rivolto una frase a sfondo razzista a un bambino cosentino in collegamento ...