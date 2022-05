“Sarà molto dura, molto” il dolce ricordo di Renato Zero: non la dimenticherà mai (Di lunedì 30 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Renato Zero si è lasciato andare ad un dolcissimo ricordo. Parole che hanno emozionato tutti e hanno ricordato una grande artista. Un momento toccante. Tra gli artisti che più hanno segnato diverse generazioni c’è sicuramente Renato Zero. L’artista italiano è una vera e propria leggenda con una carriera e una storia davvero importanti. Di recente, Leggi su youmovies (Di lunedì 30 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciato andare ad un dolcissimo. Parole che hanno emozionato tutti e hanno ricordato una grande artista. Un momento toccante. Tra gli artisti che più hanno segnato diverse generazioni c’è sicuramente. L’artista italiano è una vera e propria leggenda con una carriera e una storia davvero importanti. Di recente,

Advertising

AntoVitiello : ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero esser… - FBiasin : “Il #Chelsea conferma che è appena stato stipulato un accordo definitivo per vendere il club al consorzio Todd… - TeleVisionaro : RT @dariosardone: Renato Zero torna ospite a #DomenicaIn e ricorda l’amica eterna Raffaella Carrà. Intensi momenti di silenzio ed emozione… - n0tUrBiz : RT @DildoBaggjns: ATTENZIONE SPOILER STRANGER THINGS - - - - - - - - Comunque il mio Villain sarà sempre il biondino per me molto più infa… - _sunrye_ : sarà molto da lella -