Sarà incentivi.gov il portale del MISE per illustrare ai cittadini gli incentivi economici a cui hanno diritto (Di lunedì 30 maggio 2022) In un momento particolarmente intenso anche dal punto di vista dell’erogazione di contributi ai cittadini da parte dello Stato italiano, in cui si rischia di perdere delle occasioni importanti per un difetto di informazione e di comunicazione, il ministero dello Sviluppo Economico ha pensato di lanciare un portale dove raccogliere, in un unico spazio, tutte le procedure aperte per richiedere degli incentivi e delle agevolazioni economiche, sia per i cittadini, sia per le imprese. Il 2 giugno – giorno della Festa della Repubblica – verrà infatti lanciato incentivi.gov, il sito curato direttamente dal ministero dello Sviluppo Economico e che avvicinerà ancora di un piccolo passo la pubblica amministrazione al cittadino, in un’ottica maggiormente dialogante. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 maggio 2022) In un momento particolarmente intenso anche dal punto di vista dell’erogazione di contributi aida parte dello Stato italiano, in cui si rischia di perdere delle occasioni importanti per un difetto di informazione e di comunicazione, il ministero dello Sviluppo Economico ha pensato di lanciare undove raccogliere, in un unico spazio, tutte le procedure aperte per richiedere deglie delle agevolazioni economiche, sia per i, sia per le imprese. Il 2 giugno – giorno della Festa della Repubblica – verrà infatti lanciato.gov, il sito curato direttamente dal ministero dello Sviluppo Economico e che avvicinerà ancora di un piccolo passo la pubblica amministrazione al cittadino, in un’ottica maggiormente dialogante. LEGGI ANCHE ...

Advertising

LTortuga : @AndreaRoventini @PaoloGargiulo84 @GuidoCrosetto Non vi sarà un problema di incentivi e selezione se abbiamo un cer… - mrk4m1 : 'Non sarà più l’Uomo a plasmare la realtà a sua immagine e somiglianza, ma la realtà che lo circonda a plasmare l’U… - gabrielelon : @CharlyMatt Assolutamente pagare il giusto e non sfruttare nessuno,anzi premiare con incentivi chi dimostra buona v… - Suicide_Clan : Invece della concessione delle spiagge, date incentivi per costruire alberghi. Così al mare ci sarà spazio per tutt… - luigiderosa17 : @MorMattia @ItaliaViva il rdc va modificato non tolto, i centri per l'impiego cosi come sono non funzionano vanno m… -