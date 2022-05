Sanzioni Russia: “Partita importante, Putin sta dividendo l’Europa”. Flavia Giacobbe a Rai News 24. Il video (Di lunedì 30 maggio 2022) Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, a Rassegna stampa con Giancarlo Usai su Rai News 24: Sono ore complicate per Bruxelles, perché si sta giocando davvero il futuro del nostro continente. La trattativa intorno al nuovo pacchetto di Sanzioni contro la Russia sta mostrando tutte le divisioni tra Paesi europei. Se Putin non era riuscito a dividere l’Europa sulla guerra in Ucraina ci sta riuscendo su tanti altri temi come quello dell’energia e del grano. Leggi su formiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Il direttore di Formiche e Airpress,, a Rassegna stampa con Giancarlo Usai su Rai24: Sono ore complicate per Bruxelles, perché si sta giocando davvero il futuro del nostro continente. La trattativa intorno al nuovo pacchetto dicontro lasta mostrando tutte le divisioni tra Paesi europei. Senon era riuscito a divideresulla guerra in Ucraina ci sta riuscendo su tanti altri temi come quello dell’energia e del grano.

Advertising

fattoquotidiano : Sanzioni sbagliate: così arricchiamo la Russia - Corriere : Sanzioni alla Russia, accordo per il sesto pacchetto Ue (ma solo sul petrolio trasportato via mare) - lmisculin : Alla fine un compromesso sulle sanzioni verrà trovato, e Salvini probabilmente non volerà in Russia. Eppure Putin a… - OttobreInfo : RT @Ste_Mazzu: Non manca molto al giorno in cui supplicheremo la Russia di poterle togliere le sanzioni - AltriMondiGazza : RT @emmevilla: ?????? Sanzioni UE sul petrolio dalla Russia: potremmo essere vicini a un compromesso. Si partirebbe da un primo stop alle im… -