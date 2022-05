Sanità | Garante privacy | sanzione da 50mila euro a Inail per violazione dati

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Tutti gli enti pubblici, in particolare quelli con rilevanti competenze istituzionali, devono adottare adeguate misure tecniche e organizzative per evitare violazioni deipersonali. Lo ha ribadito ilper lanel sanzionare l', che ha registrato tre incidenti informatici che hanno comportato l'accesso non autorizzato aidi alcuni lavoratori, in particolare quelli sulla salute e sugli infortuni subiti. L'Authority, tenuto conto della piena collaborazione offerta dalla pubblica amministrazione nel corso dell'istruttoria e del numero esiguo di persone coinvolte nei data breach individuati, ha comminato all'Ente unadi. Dall'istruttoria delè ...