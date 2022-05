San Donato Milanese: un trofeo di calcio per ricordare Federico Barakat, ucciso dal padre violento (Di lunedì 30 maggio 2022) Giornalisti e Carabinieri si sono sfidati in memoria del piccolo ucciso nel 2009, durante un incontro protetto, che oggi avrebbe 22 anni Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 30 maggio 2022) Giornalisti e Carabinieri si sono sfidati in memoria del piccolonel 2009, durante un incontro protetto, che oggi avrebbe 22 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - MugelloCircuit : ????“La curva più bella? La San Donato! Una staccata molto impegnativa considerato che arrivi a 350 km/h ed è un po’… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - Efisio31251859 : RT @ilReazionario: Io e Barbara stiamo andando in PROCURA a depositare una denuncia a carico del personale sanitario dell'ospedale C. Sa… - bassarelli : RT @ilReazionario: Io e Barbara stiamo andando in PROCURA a depositare una denuncia a carico del personale sanitario dell'ospedale C. Sa… -