Salvini a Mosca, la stampa nazionalista russa ora scopre «il Capitano»: «Lo costringono a rinunciare» (Di lunedì 30 maggio 2022) I media nazionali russi hanno dato ampia copertura alla notizia del congelamento della visita del segretario della Lega e si sono schierati in sua difesa Leggi su corriere (Di lunedì 30 maggio 2022) I media nazionali russi hanno dato ampia copertura alla notizia del congelamento della visita del segretario della Lega e si sono schierati in sua difesa

Advertising

ItaliaViva : Il problema non è se #Salvini va a #Mosca, il problema è che poi torna. La questione vera di fondo è che questo via… - lmisculin : Dopo alcune inevitabili settimane di confusione e rimescolamento, gli investimenti fatti in Europa da Putin stanno… - Corriere : «Salvini a Mosca? Ben venga uno come lui, leader di un partito amico» - Agenzia_Italia : Per il #partitodemocratico si tratta di un quadro 'profondamente inquietante'. Dallo stato maggiore della #Lega ,… - Stefani68110390 : RT @AlbertoLetizia2: Il 6 marzo 2017 Salvini firmò a Mosca un patto con Russia Unita, il partito di Putin, per promuovere un partenariato p… -