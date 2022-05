Salute mentale, intesa tra Unicef Italia e Fondazione Gemelli (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato un Protocollo d’intesa tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e il Comitato Italiano per l’Unicef – Fondazione Onlus, nell’ambito dell’impegno delle due Fondazioni per contribuire alla tutela della Salute mentale e del benessere psicosociale delle persone di minore età, una delle priorità di azione individuate dall’Unicef sia a livello nazionale che internazionale. Presenti alla firma il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti e la Presidente dell’Unicef Italia Carmela Pace.L’accordo nasce dalla consapevolezza condivisa che la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato un Protocollo d’tra laPoliclinico Universitario AgostinoIRCCS e il Comitatono per l’Onlus, nell’ambito dell’impegno delle due Fondazioni per contribuire alla tutela dellae del benessere psicosociale delle persone di minore età, una delle priorità di azione individuate dall’sia a livello nazionale che internazionale. Presenti alla firma il Direttore Generale dellaPoliclinico Universitario AgostinoIRCCS Marco Elefanti e la Presidente dell’Carmela Pace.L’accordo nasce dalla consapevolezza condivisa che la ...

Advertising

GiovaQuez : Barbara Balanzoni che, ad occhi chiusi, balla canticchiando l'inno sovietico. Una dei tanti no vax che, in nome del… - AlexBazzaro : Di fronte alla volontà punitiva e non scientifica del portare la #mascherina sui mezzi, la ribellione deve avvenire… - robersperanza : Ho firmato il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in… - Nenasenzameta : RT @PossibileIt: 'Abbiamo decine di bonus, l'ultimo è il #bonuspsicologo, questo è un paese che ha dei problemi.' Parole di #Bonomi, salut… - Ramingo11 : RT @PossibileIt: 'Abbiamo decine di bonus, l'ultimo è il #bonuspsicologo, questo è un paese che ha dei problemi.' Parole di #Bonomi, salut… -