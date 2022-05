Salmo | esce “Blocco 181 – Original Soundtrack”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 maggio 2022) Con “181 –”,dimostra la sua attitudine trasversale e in continua evoluzione.: “181 –” Il disco è ispirato all’omonima nuova serie Sky181”, di cuiè supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. “181 –” è composto da 11 brani, con la collaborazione di 21 artisti scelti datra i più importanti della scena italiana. L’album trascina l’ascoltatore in un mondo fatto di giochi di parole, barre e incastri, in un’atmosfera a metà tra beat taglienti e sound prettamente hip-hop. I brani fanno da ...