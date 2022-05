Salernitana | Nicola verso rinnovo biennale con clausola | nei prossimi giorni l’annuncio

(Di lunedì 30 maggio 2022) Con un girone di ritorno clamoroso, laha centrato una salvezza che ha quasi del miracoloso. Un’impresa che mette in una buona posizione Davideper il. Di fatto, le due parti stanno trattando sulla quesitone, e quest’oggi sembra essere arrivato un principio di intesa. Tra il contratto annuale offerto dalla società e ilchiesto dal tecnico, si è arrivati ad un incontro a metà strada: uncon unache prevede un recesso indennizzato in caso di separazione anticipata. Un aspetto che i legali del club stanno sistemando, conche dovrebbe arrivare nei. La settimana scorsa, anche il direttore sportivo Walter Sabatini aveva rinnovato per un altro anno. ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, #Nicola verso un rinnovo biennale con clausola: nel prossimi giorni l'annuncio - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Nicola dopo la salvezza è pronto a firmare un biennale con i granata - Mediagol : Salernitana, Nicola dopo la salvezza è pronto a firmare un biennale con i granata - TuttoSalerno : TS - Salernitana-Nicola, c'è l'accordo su tutto: la società spera di ufficializzare già domani - TV7Benevento : Calcio: Salernitana, Nicola verso il rinnovo - -

Una postilla a cui stanno lavorando in queste ore i legali della. Insieme asaranno riconfermati anche i componenti del suo staff. Nella scorsa settimana era stato rinnovato pure ...: Davide- Confermato. SAMPDORIA : Marco Giampaolo - In bilico (si va verso la conferma). SASSUOLO: Alessio Dionisi - Confermato. SPEZIA: Thiago Motta - Addio (in vantaggio Gotti ...Con un girone di ritorno clamoroso, la Salernitana ha centrato una salvezza che ha quasi del miracoloso. Un’impresa che mette in una buona posizione Davide Nicola per il rinnovo. Di fatto, le due ...Roma, 30 mag. - Le strade della Salernitana e di Davide Nicola continueranno con ogni probabilità a incrociarsi anche nella prossima stagione. Dopo la miracolos ...