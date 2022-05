Salernitana, Iervolino: «Salvezza? I meriti sono di Sabatini e Nicola» (Di lunedì 30 maggio 2022) Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato della Salvezza del club ai microfoni di Libero puntando sui meriti di Sabatini e Nicola Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato della Salvezza del club ai microfoni di Libero puntando sui meriti di Sabatini e Nicola. Le sue dichiarazioni: Salvezza – «Le gambe hanno tremato un po’ alla fine, eravamo stanchissimi. I meriti sono soprattutto di Sabatini, che vede cose che altri non vedono. Poi anche Nicola ha dato energie e convinzione al gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Danilo, presidente della, ha parlato delladel club ai microfoni di Libero puntando suidiDanilo, presidente della, ha parlato delladel club ai microfoni di Libero puntando suidi. Le sue dichiarazioni:– «Le gambe hanno tremato un po’ alla fine, eravamo stanchissimi. Isoprattutto di, che vede cose che altri non vedono. Poi ancheha dato energie e convinzione al gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

