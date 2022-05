Advertising

Pgrecoit : Saipem: valuta cooperazione sui parchi eolici marini con Havfram: Al lavoro per definire modello operativo entro il… - fisco24_info : Saipem: valuta cooperazione sui parchi eolici marini con Havfram: Al lavoro per definire modello operativo entro il… -

Agenzia ANSA

... da un lato, sul "modello agile" e sull'esperienza di quest'ultima nell'installazione di impianti galleggianti e sulle capacità, le competenze e l'esperienza dinell'esecuzione di progetti ...A Piazza Affari riflettori su, dopo un maxi contratto da 2,7 miliardi di dollari in ... Laeuropea guadagna anche sullo yen giapponese a 136,36. Tra le commodities, partenza in lieve calo ... Saipem: valuta cooperazione sui parchi eolici marini con Havfram - Economia Saipem, Havfram Holding e Hvas Invest Kappa (gruppo HitecVision) hanno sottoscritto un accordo non vincolante per valutare una potenziale cooperazione nel settore dello sviluppo e della costruzione di ...I risultati di Baidu e Alibaba fanno ben sperare tutto il comparto. Tokyo chiude a +0,66%. Saipem, maxi contratto in Australia ...