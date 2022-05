Sacchi | «Presi Ancelotti al Milan con le ginocchia rovinate A me interessava la sua testa»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Bisogna avere la certezza che si può fare sempre di più e meglio. Io guardavo le persone. Avevo paura dei campioni già affermati. Loro non si adattavano. Cercavo persone che fossero disposte a giocare di squadra. Uno per 10 fa 10, è una forza in un paese in cui a tutti i livelli non fa squadra. Ho sempre pensato che il calcio sarebbe stato un collettivo di intelligenze. A Berlusconi dissi di no a un Nazionale perché stava fuori tutta la notte. Compriamo la sua riserva, è meno bravo e più affidabile. Avere a che fare con le persone intelligenti fa migliorare tutti”. E così Arrigopretese Carloper il suo. Lo racconta a Radio anch’io sport su Radio Uno: “Io quando andai via daldissi ‘ora siete tutti professori’. Anche Maldini fa le cose bene in un altro ruolo. Carlo lo prendemmo perché io ...