Sabaudia | la preside della Montalcini lancia l’allarme | “Siamo senza aule”

(Di lunedì 30 maggio 2022)– “La situazione asta diventando ingestibile”. Areè la dirigente scolastica Miriana Zannellascuola superiore di secondo grado “R. Levidiche precisa: “Il prossimo anno, a settembre, avremo molte nuove prime classi, soprattutto per l’indirizzo sportivo, anche in virtù dell’ottimo lavoro in tutta la comunità scolastica in questi anni, motivo in più affinché le istituzioni e la politica si occupino definitivamente del nostro istituto, passando dalle parole, tante e vuote fino ad oggi, ai fatti”. “Dietro questo appello e la determinazionedirigente – fanno sapere dall’istituto scolastico – c’è una situazione davvero allucinante. Nell’anno scolastico che sta per concludersi sono state ...