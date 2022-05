Sabaudia | IV Trofeo Nazionale Dragon Boat “Dedicato alle donne operate al seno”

(Di lunedì 30 maggio 2022) IVE ’stato ancora una volta il colore rosa a dominare la splendida domenica al Lago Paola di. Le“in rosa”, ovvero le guerriere del, giunte da tutta Italia, hanno “pagaiato per sconfiggere il tumore al”, partecipando al IV Torneopromosso dalla LILT nel centenario della sua nascita e alla presenza dei Presidenti prof. Francesco Schittulli e la dott.ssa Nicoletta D’Erme, rispettivamente della LILTe provinciale. Gli equipaggi di tante città italiane hanno gareggiato per lanciare un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita e aiuta a prevenire l’insorgenza di tumori. Questo tipo di Sport inserito scientificamente tra ...

La squadra di Dragonboat delle Karalis Pink Team sta per partire alla volta didove il 28 e 29 maggio parteciperà al 4°LILT Dragon Boat.