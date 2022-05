Russia, Lavrov: “Putin non ha alcun tipo di malattia o disturbo” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Credo che nessuna persona sana di mente possa vedere in lui i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo”. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto le speculazioni che circolano sulla salute del presidente Vladimir Putin e che sono state più volte smentite dal Cremlino. “Il presidente Putin appare in pubblico ogni giorno. Potete vederlo sugli schermi della tv, potete leggere i suoi discorsi, potete ascoltare i suoi discorsi”, ha detto Lavrov intervistato dall’emittente francese Tf1. Putin, che compie 70 anni a ottobre, secondo fonti dell’intelligence britannica sarebbe gravemente malato a causa di un tumore. Nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina si era anche detto che i farmaci antitumorali ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Credo che nessuna persona sana di mente possa vedere in lui i segni di un qualchedi”. Così il ministro degli Esteri russo Sergeiha respinto le speculazioni che circolano sulla salute del presidente Vladimire che sono state più volte smentite dal Cremlino. “Il presidenteappare in pubblico ogni giorno. Potete vederlo sugli schermi della tv, potete leggere i suoi discorsi, potete ascoltare i suoi discorsi”, ha dettointervistato dall’emittente francese Tf1., che compie 70 anni a ottobre, secondo fonti dell’intelligence britannica sarebbe gravemente malato a causa di un tumore. Nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina si era anche detto che i farmaci antitumorali ...

