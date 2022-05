Rugby: Portogallo-Italia, primo test match diretto da sole ufficiali di gara donne (Di lunedì 30 maggio 2022) Lisbona, 30 mag. - (Adnkronos) - L'arbitro scozzese Hollie Davidson entrerà nella storia sabato 25 giugno quando – in occasione del test match internazionale Portogallo v Italia, in programma all'Estadio do Restelo di Lisbona (orario d'inizio ancora da decidere), primo appuntamento degli Azzurri nel Tour Estivo 2022 – guiderà un gruppo arbitrale tutto al femminile. Davidson sarà coadiuvata dagli assistenti arbitrali Sara Cox (Inghilterra) e Aurélie Groizeleau (Francia), e da Claire Hodnett (Inghilterra) come Television match Official (TMO). Per la prima volta un team arbitrale composto da sole donne dirigerà un incontro giocato dalle Nazionali maggiori maschili, e un fischietto donna gestirà l'incontro internazionale di una squadra partecipante al Sei ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Lisbona, 30 mag. - (Adnkronos) - L'arbitro scozzese Hollie Davidson entrerà nella storia sabato 25 giugno quando – in occasione delinternazionale, in programma all'Estadio do Restelo di Lisbona (orario d'inizio ancora da decidere),appuntamento degli Azzurri nel Tour Estivo 2022 – guiderà un gruppo arbitrale tutto al femminile. Davidson sarà coadiuvata dagli assistenti arbitrali Sara Cox (Inghilterra) e Aurélie Groizeleau (Francia), e da Claire Hodnett (Inghilterra) come TelevisionOfficial (TMO). Per la prima volta un team arbitrale composto dadirigerà un incontro giocato dalle Nazionali maggiori maschili, e un fischietto donna gestirà l'incontro internazionale di una squadra partecipante al Sei ...

