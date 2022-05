Rugby | i convocati dell’Italia per i test-match estivi contro Portogallo | Romania e Georgia

(Di lunedì 30 maggio 2022) La Nazionale italiana disi prepara agli impegniche la vedranno protagonista in alcuni. Il Commissario Tecnico Kieran Crowley ha ufficializzato la lista deiper il raduno di Pergine Valsugana in calendario a partire da venerdì 17 giugno in preparazione del Tour previsto. La selezione del Bel Paese affronterà ilsabato 25 giugno all’Estadio do Restelo di Lisbona, lavenerdì 1° luglio allo Stadio Arcul de Triumf di Bucarest alle 21 locali (20 italiane) e il 10 luglio laa all’Adjarabet Arena di Batumi alle 20 locali (18 italiane). Per queste tre partite, Crowley ha diramato un elenco di 33 atleti. Si nota una conferma di quanto si era visto a livello di zoccolo duro nel corso del Sei Nazioni. ...

Advertising

OA_Sport : #RUGBY Scopriamo i convocati dell'Italia per il Tour Estivo in programma -

OnRugby

Roma " Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la lista degli atletiper il raduno di Pergine Valsugana in calendario a partire da venerdì 17 giugno in preparazione del Tour Estivo 2022. Gli Azzurri, in ......dicon la sfida in programma a Rovigo contro i Paesi Bassi venerdì 10 giugno alle ore 20.00: per l'occasione lo staff tecnico guidato da Alessandro Troncon ha diramato la lista dei 30L'Italia Emergenti inaugurerà la serie di Test Match estivi 2022 delle Nazionali italiane di rugby con la sfida in programma a Rovigo contro i Paesi Bassi venerdì 10 giugno alle ore 20.00: per l'occas ...Terzo collegiale dell’anno per la Nazionale Italiana di Rugby in carrozzina. Questa volta ad accogliere gli Azzurri sarà Cittadella, in provincia di Padova, che metterà a disposizione il Palasport da ...