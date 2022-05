Rugby, gli Azzurri convocati per il Tour Estivo 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ stata resa nota dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Kieran Crowley, la lista dei convocati per il raduno di Pergine Valsugana in calendario a partire da venerdì 17 giugno in preparazione del Tour Estivo 2022. Gli Azzurri affronteranno il Portogallo sabato 25 giugno all’Estadio do Restelo di Lisbona, mentre venerdì 1 luglio allo Stadio Arcul de Triumf di Bucarest giocheranno contro la Romania alle 21 locali (20 italiane) per poi chiudere con il terzo ed ultimo match in programma domenica 10 luglio contro la Georgia all’Adjarabet Arena di Batumi alle 20 locali (18 italiane). “Abbiamo una rosa molto interessante a disposizione con un mix di giovani che potranno fare il loro esordio in Nazionale e il rientro di atleti di esperienza – ha dichiarato Kieran ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ stata resa nota dal Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, Kieran Crowley, la lista deiper il raduno di Pergine Valsugana in calendario a partire da venerdì 17 giugno in preparazione del. Gliaffronteranno il Portogallo sabato 25 giugno all’Estadio do Restelo di Lisbona, mentre venerdì 1 luglio allo Stadio Arcul de Triumf di Bucarest giocheranno contro la Romania alle 21 locali (20 italiane) per poi chiudere con il terzo ed ultimo match in programma domenica 10 luglio contro la Georgia all’Adjarabet Arena di Batumi alle 20 locali (18 italiane). “Abbiamo una rosa molto interessante a disposizione con un mix di giovani che potranno fare il loro esordio in Nazionale e il rientro di atleti di esperienza – ha dichiarato Kieran ...

