Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - AlfredoPedulla : #Lazio: #Patric ?, #Romagnoli ??, altri contatti per #Carnesecchi oggi prima scelta per la porta. E il contratto di… - giovannicoviel1 : RT @InsiderLazio: #Romagnoli firmerà un contratto quinquennale da 2.7 + 500mila di bonus. La #Lazio lo aspetta nei prossimi giorni a Formel… - sportli26181512 : #Romagnoli, la Lazio prepara l’assalto finale: ecco l'offerta: Il club biancoceleste e il centrale del Milan posson… - LALAZIOMIA : Romagnoli, la Lazio prepara l’assalto finale: ecco l'offerta -

ROMA - Dolce favola, ma pur sempre un'operazione di mercato. Laflirtano da febbraio, siamo quasi a giugno e non c'è ancora accordo. Lotito è partito basso, ha raggiunto la cifra base di 2,5 milioni più bonus dopo un paio di rilanci.è ...Maurizio Sarri resterà sulla panchina della. A dare l'ufficialità del rinnovo di contratto è ... Carnesecchi, Vicario,, Ferrari, Casale, Diop del West Ham, Emerson, Parisi, Marcos ...Il club biancoceleste e il centrale del Milan possono trovare un punto d’incontro: è previsto un nuovo rilancio per diminuire la distanza ...La Lazio si ringiovanisce: i nuovi obiettivi da far esplodere con Sarri. La strategia di mercato del club biancoceleste La Lazio punta a ringiovanirsi. L’obiettivo è abbassare l’età media della rosa c ...