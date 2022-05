Roma, motociclista ucciso dall’asfalto dissestato: quattro dirigenti sotto accusa per omicidio (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma. Un tratto di strada pericoloso, a causa di un evidente dislivello, segnalato anche dai vigili urbani in diverse occasioni, e che nelle settimane precedenti aveva già provocato diversi incidenti. Centauro muore sull’asfalto a 43 anni In un uno di questi, però, un motociclista ci ha perso la vita, dopo essere volato in aria su quel maledetto dislivello che ha fatto praticamente da rampa: la morte di Fabrizio Rotatori, centauro di 43 anni, si poteva evitare. I due dirigenti del dipartimento II Viabilità della Citta metropolitana, S.F. e G.O., avrebbero dovuto collocare dei cartelli con gli appositi limiti di velocità a 30 km orari sulla Laurentina, in particolare all’altezza dalla rotatoria di Trigoria. Leggi anche: Incidente mortale all’alba: scontro auto-moto. Muore un motociclista L’accusa nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022). Un tratto di strada pericoloso, a causa di un evidente dislivello, segnalato anche dai vigili urbani in diverse occasioni, e che nelle settimane precedenti aveva già provocato diversi incidenti. Centauro muore sull’asfalto a 43 anni In un uno di questi, però, unci ha perso la vita, dopo essere volato in aria su quel maledetto dislivello che ha fatto praticamente da rampa: la morte di Fabrizio Rotatori, centauro di 43 anni, si poteva evitare. I duedel dipartimento II Viabilità della Citta metropolitana, S.F. e G.O., avrebbero dovuto collocare dei cartelli con gli appositi limiti di velocità a 30 km orari sulla Laurentina, in particolare all’altezza dalla rotatoria di Trigoria. Leggi anche: Incidente mortale all’alba: scontro auto-moto. Muore unL’nei ...

