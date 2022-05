Roma-Lido in galleria, il progetto riceve l’assenso del Municipio (Di lunedì 30 maggio 2022) Ostia – Si è tenuta lo scorso venerdì la riunione della commissione municipale Lavori Pubblici e Mobilità alla quale ha partecipato anche il presidente del Comitato per il passaggio in galleria della Roma-Lido (leggi qui), Michelangelo Calcopietro. “Il presidente della Commissione Di Matteo si è espresso favorevolmente sulla nostra proposta – spiegano dal comitato -, pur considerando che la questione non è di stretta competenza del Municipio. Data però l’importanza dell’opera, che trasformerebbe completamente la vita cittadina, il Municipio deve pur sempre pronunciarsi, facendo la sua parte”. Calcopietro ha fatto rilevare che una proposta per l’interramento della ferrovia risale già al 1997, quando l’architetto Portoghesi aveva presentato un progetto di massima per la valorizzazione di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Ostia – Si è tenuta lo scorso venerdì la riunione della commissione municipale Lavori Pubblici e Mobilità alla quale ha partecipato anche il presidente del Comitato per il passaggio indella(leggi qui), Michelangelo Calcopietro. “Il presidente della Commissione Di Matteo si è espresso favorevolmente sulla nostra proposta – spiegano dal comitato -, pur considerando che la questione non è di stretta competenza del. Data però l’importanza dell’opera, che trasformerebbe completamente la vita cittadina, ildeve pur sempre pronunciarsi, facendo la sua parte”. Calcopietro ha fatto rilevare che una proposta per l’interramento della ferrovia risale già al 1997, quando l’architetto Portoghesi aveva presentato undi massima per la valorizzazione di ...

