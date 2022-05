Roma, il camion AMA si apre, montagna di rifiuti riversata in strada (FOTO) (Di lunedì 30 maggio 2022) Incidente ieri sera lungo Via Conca d’Oro a Roma dove un camion AMA, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il carico riversando i rifiuti sulla carreggiata. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri domenica 29 maggio 2022. L’episodio, avvenuto in direzione Largo Valtournanche, si è registrato all’altezza del civico 300: la strada è stata così ricoperta da decine di sacchetti della spazzatura. Sul posto, dopo pochi minuti, è sopraggiunto un altro mezzo della municipalizzata che ha provveduto a recuperare la spazzatura. FOTO Reporter-Montesacro su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Incidente ieri sera lungo Via Conca d’Oro adove unAMA, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il carico riversando isulla carreggiata. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri domenica 29 maggio 2022. L’episodio, avvenuto in direzione Largo Valtournanche, si è registrato all’altezza del civico 300: laè stata così ricoperta da decine di sacchetti della spazzatura. Sul posto, dopo pochi minuti, è sopraggiunto un altro mezzo della municipalizzata che ha provveduto a recuperare la spazzatura.Reporter-Montesacro su Il Corriere della Città.

