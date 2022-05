Roma, finisce nelle mani sbagliate e perde la sua: paziente operato da un finto medico al San Giacomo (Di lunedì 30 maggio 2022) Un uomo che si è finto medico per 15 anni, dovrà risarcire il paziente al quale ha paralizzato una mano lavorando ad un ospedale di Roma. Ha operato per quindici anni, divenendo capo dell’equipe di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo di Roma, ma non aveva la laurea in Medicina. Un finto medico si è autodenunciato ai L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 maggio 2022) Un uomo che si èper 15 anni, dovrà risarcire ilal quale ha paralizzato una mano lavorando ad un ospedale di. Haper quindici anni, divenendo capo dell’equipe di Ortopedia dell’ospedale Sandi, ma non aveva la laurea in Medicina. Unsi è autodenunciato ai L'articolo proviene da Leggilo.org.

