Roma, “falso medico” opera senza laurea per 15 anni: la denuncia dopo causato la paralisi alla mano di un paziente (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato ricoverato per un’operazione chirurgica alla mano, ma è uscito dalla sala operatoria da invalido, con la mano completamente paralizzata: a eseguire l’operazione è stato R.I, “falso medico” che ha esercitato la professione – senza avere la laurea in medicina – per 15 anni. Come riporta il Messaggero, il finto dottore – che era a capo dell’équipe di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo di Roma – si è autodenunciato ai carabinieri dopo l’intervento finito male. La Corte dei Conti ha disposto che paghi 128mila euro all’azienda sanitaria Asl Roma 1 (“per averla raggirata”) e parte del risarcimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) È stato ricoverato per un’zione chirurgica, ma è uscito dsalatoria da invalido, con lacompletamente paralizzata: a eseguire l’zione è stato R.I, “” che ha esercitato la professione –avere lain medicina – per 15. Come riporta il Messaggero, il finto dottore – che era a capo dell’équipe di Ortopedia dell’ospedale San Giacomo di– si è autoto ai carabinieril’intervento finito male. La Corte dei Conti ha disposto che paghi 128mila euro all’azienda sanitaria Asl1 (“per averla raggirata”) e parte del risarcimento ...

