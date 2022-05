Roma, ecco il bonus nomadi: l’obiettivo è chiudere i campi rom in città (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Comune di Roma ha disposto la chiusura di tre campi rom (Candoni, Salviati e Lombroso) entro il 31 dicembre di quest’anno: al contempo, il piano avrebbe anche dato il via all’istituzione del bonus nomadi, un sostegno economico utile ad aiutare i senza fissa dimora a trovare un’abitazione (insieme alla regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza ed all’innesto nel mondo del lavoro ed alla scolarizzazione dei più piccoli). Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, verranno offerti orientamento, informazione e consulenza per poter accedere al mercato del lavoro, insieme a tirocini, corsi di formazione e laboratori educativi e di apprendimento e implementazione di abilità lavorative per adolescenti e giovani adulti. Il bonus nomadi dovrebbe prevedere l’erogazione fino ad un ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Comune diha disposto la chiusura di trerom (Candoni, Salviati e Lombroso) entro il 31 dicembre di quest’anno: al contempo, il piano avrebbe anche dato il via all’istituzione del, un sostegno economico utile ad aiutare i senza fissa dimora a trovare un’abitazione (insieme alla regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza ed all’innesto nel mondo del lavoro ed alla scolarizzazione dei più piccoli). Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, verranno offerti orientamento, informazione e consulenza per poter accedere al mercato del lavoro, insieme a tirocini, corsi di formazione e laboratori educativi e di apprendimento e implementazione di abilità lavorative per adolescenti e giovani adulti. Ildovrebbe prevedere l’erogazione fino ad un ...

