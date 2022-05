Roma, cercasi terzino destro: piace Wan-Bissaka dello United (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sono alla ricerca di un terzino destro e avrebbero messo gli occhi su Wan Bissaka del Manchester United La Roma è a caccia di rinforzi per la prossima stagione, con José Mourinho che cerca anche un esterno destro che possa alternare con Karsdorp. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi che piace al g.m. Tiago Pinto è Wan-Bissaka del Manchester United. Il 24enne ha il contratto in scadenza nel 2022, con una opzione di rinnovo a favore del club inglese, e costa circa 30 milioni di euro. L’idea della Roma, però, sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Attenzione però in casa Red Devils, dove ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato: i giallorossi sono alla ricerca di une avrebbero messo gli occhi su Wandel ManchesterLaè a caccia di rinforzi per la prossima stagione, con José Mourinho che cerca anche un esternoche possa alternare con Karsdorp. Secondo quanto riportato da La GazzettaSport, uno dei nomi cheal g.m. Tiago Pinto è Wan-del Manchester. Il 24enne ha il contratto in scadenza nel 2022, con una opzione di rinnovo a favore del club inglese, e costa circa 30 milioni di euro. L’idea della, però, sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto. Attenzione però in casa Red Devils, dove ...

