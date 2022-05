Roma, arriva il bonus per i rom: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi (Di lunedì 30 maggio 2022) Sette mesi per chiudere tre campi nomadi - Candoni, Salviati e Lombroso - puntando a inserire stabilmente nella società gli attuali abitanti. Con un percorso che prevede anche aiuti economici,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022) Sette mesi per chiudere trenomadi - Candoni, Salviati e Lombroso - puntando a inserire stabilmente nella società gli attuali abitanti. Con un percorso che prevede anche aiuti economici,...

Advertising

CorSport : #Dybala alla #Roma, la spinta arriva da #Lukaku ?? - fanpage : #RomaFeyenoord José #Mourinho scoppia in lacrime al triplice fischio finale. Poi arriva una conferma importante ch… - AndreaZeoli : RT @stefanociavatta: Non finisce qui. oggi sul FQ il livello del dibattito scatenato dal finale di stagione tra Roma e Lazio arriva a picch… - Bene_Pierf : RT @stefanociavatta: Non finisce qui. oggi sul FQ il livello del dibattito scatenato dal finale di stagione tra Roma e Lazio arriva a picch… - stefanociavatta : Non finisce qui. oggi sul FQ il livello del dibattito scatenato dal finale di stagione tra Roma e Lazio arriva a pi… -