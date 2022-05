Roma a pezzi, ma Gualtieri dà la mancia ai rom: 10mila euro a nucleo per lasciare i campo nomadi (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag — Roma sprofonda nel degrado tra buche, immondizia, criminalità e servizio di trasporti pubblici da terzo mondo, ma il sindaco Gualtieri palesa la propria presenza per annunciare una bella maxi-mancia ai rom, nell’ambito di un ambizioso — quanto inutile — progetto che mira a chiudere sei campi nomadi della capitale — Candoni, Salviati e Lombroso — in sette mesi e inserire stabilmente nella società i residenti. Gualtieri e la mancia ai “suoi” rom Stando a quanto riportato dal Messaggero, nel solco — fallimentare — già tracciato dalla Raggi, il comune destinerà fino a diecimila euro di aiuti economici per «sostegno alloggiativo, regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, inserimento nel mondo del lavoro e scolarizzazione dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022), 30 mag —sprofonda nel degrado tra buche, immondizia, criminalità e servizio di trasporti pubblici da terzo mondo, ma il sindacopalesa la propria presenza per annunciare una bella maxi-ai rom, nell’ambito di un ambizioso — quanto inutile — progetto che mira a chiudere sei campidella capitale — Candoni, Salviati e Lombroso — in sette mesi e inserire stabilmente nella società i residenti.e laai “suoi” rom Stando a quanto riportato dal Messaggero, nel solco — fallimentare — già tracciato dalla Raggi, il comune destinerà fino a diecimiladi aiuti economici per «sostegno alloggiativo, regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, inserimento nel mondo del lavoro e scolarizzazione dei ...

