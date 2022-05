Roland Garros, difesa e variazioni: così Kasatkina ha messo a nudo le lacune ataviche di Camila Giorgi (Di lunedì 30 maggio 2022) Una sconfitta chiara e netta quella di Camila Giorgi negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra, dopo aver battuto la n.7 del ranking Aryna Sabalenka nel terzo turno, si è arresa alla russa Daria Kasatkina (n.20 del mondo), che raggiunge i quarti di uno Slam a quattro anni di distanza, sempre a Parigi. Si temeva che l’epilogo sarebbe stato favorevole alla russa. Giorgi, ko 6-2 6-2, non ha trovato concretezza nello sfruttare le palle break costruite (0/6) e con il suo tennis troppo lineare non ha scalfito la solida difesa di Kasatkina, brava a ribaltare sempre l’inerzia dello scambio con alcune giocate in top o provocando l’errore di Camila con qualche variazione di ritmo: rovescio in back o palle corte. Niente di nuovo ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Una sconfitta chiara e netta quella dinegli ottavi di finale del2022. L’azzurra, dopo aver battuto la n.7 del ranking Aryna Sabalenka nel terzo turno, si è arresa alla russa Daria(n.20 del mondo), che raggiunge i quarti di uno Slam a quattro anni di distanza, sempre a Parigi. Si temeva che l’epilogo sarebbe stato favorevole alla russa., ko 6-2 6-2, non ha trovato concretezza nello sfruttare le palle break costruite (0/6) e con il suo tennis troppo lineare non ha scalfito la solidadi, brava a ribaltare sempre l’inerzia dello scambio con alcune giocate in top o provocando l’errore dicon qualche variazione di ritmo: rovescio in back o palle corte. Niente di nuovo ...

