Roland Garros, Alcaraz si sfoga: “Con Zverev non sarebbe giusto giocare di nuovo di sera” (Di lunedì 30 maggio 2022) Un match contro Zverez nella sessione notturna “non mi sembrerebbe giusto“ perché “ho già giocato due volte di notte e si ha meno tempo per riposarsi”. Carlos Alcaraz lancia un segnale in vista del match dei quarti di finale del Roland Garros contro il tedesco numero 3 al mondo. “Non dico che mi infastidisce giocare di sera – precisa – ma si ha meno tempo per fare tutto: cena, fisio…con l’adrenalina ancora in corpo il riposo non è lo stesso, se dovessi giocare una terza partita in notturna non mi sembrerebbe giusto”. Poi si sofferma sul prossimo avversario, con un riferimento inevitabile alla finale del 1000 di Madrid: “Cercherò di iniziare come a Madrid sfruttando le occasioni a disposizione. Voglio Mettergli pressione fin dall’inizio, ma so che ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Un match contro Zverez nella sessione notturna “non mi sembrerebbe“ perché “ho già giocato due volte di notte e si ha meno tempo per riposarsi”. Carloslancia un segnale in vista del match dei quarti di finale delcontro il tedesco numero 3 al mondo. “Non dico che mi infastidiscedi– precisa – ma si ha meno tempo per fare tutto: cena, fisio…con l’adrenalina ancora in corpo il riposo non è lo stesso, se dovessiuna terza partita in notturna non mi sembrerebbe”. Poi si sofferma sul prossimo avversario, con un riferimento inevitabile alla finale del 1000 di Madrid: “Cercherò di iniziare come a Madrid sfruttando le occasioni a disposizione. Voglio Mettergli pressione fin dall’inizio, ma so che ...

