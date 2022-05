Roland Garros 2022, Sinner: “Sono senza parole, brucia molto uscire così” (Di lunedì 30 maggio 2022) Jannik Sinner ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ritiro contro Andrey Rublev nel match di ottavi del Roland Garros 2022. Tanta delusione e amarezza per l’azzurro, fermato da un fastidio al ginocchio sinistro: “Sono senza parole, uscire così brucia davvero molto visto che stavo giocando benissimo“. Il classe 2001 ha poi spiegato come intende procedere: “Dobbiamo decidere cosa è meglio fare. Farò un controllo al più presto, ma se è il momento di investire per il fisico Sono pronto a farlo“. Sinner ha quindi ribadito: “Sono il tipo che gioca per vincere il torneo, non mi piace fermarmi agli ottavi o ai quarti. Finora Sono sempre ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Jannikha parlato ai microfoni di Sky dopo il ritiro contro Andrey Rublev nel match di ottavi del. Tanta delusione e amarezza per l’azzurro, fermato da un fastidio al ginocchio sinistro: “davverovisto che stavo giocando benissimo“. Il classe 2001 ha poi spiegato come intende procedere: “Dobbiamo decidere cosa è meglio fare. Farò un controllo al più presto, ma se è il momento di investire per il fisicopronto a farlo“.ha quindi ribadito: “il tipo che gioca per vincere il torneo, non mi piace fermarmi agli ottavi o ai quarti. Finorasempre ...

Advertising

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - infoitsport : Tennis: Roland Garros, Sinner si ritira e Rublev approda ai quarti - tennisti_brutti : Cilic al Roland Garros 2021 ha perso contro un Federer a mezzo servizio, giocando un tennis scandaloso. Stasera, co… -