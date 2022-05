Roland Garros 2022, risultati donne 30 maggio: gli ultimi quarti sono Swiatek-Pegula e Kudermetova-Kasatkina (Di lunedì 30 maggio 2022) Si è conclusa la nona giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per il quarto turno, la parte alta del main draw, che ha visto disputarsi oggi quattro incontri. Esce di scena l’unica azzurra oggi in campo, Camila Giorgi. La polacca Iga Swiatek, numero 1 del tabellone e del mondo, rimonta, dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia, la cinese Zheng Qinwen, battuta per 6-7 (5) 6-0 6-2. La polacca sciupa 5 set point ed un vantaggio di 5-2 al tie break nella prima frazione, poi travolge l’asiatica. Mercoledì nei quarti di finale la sfidante della numero 1 sarà la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 11, autrice di un’altra rimonta, questa volta ai danni della romena Irina Camelia Begu, superata dopo due ore e dieci ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Si è conclusa la nona giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, deldi tennis: in campo, per il quarto turno, la parte alta del main draw, che ha visto disputarsi oggi quattro incontri. Esce di scena l’unica azzurra oggi in campo, Camila Giorgi. La polacca Iga, numero 1 del tabellone e del mondo, rimonta, dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia, la cinese Zheng Qinwen, battuta per 6-7 (5) 6-0 6-2. La polacca sciupa 5 set point ed un vantaggio di 5-2 al tie break nella prima frazione, poi travolge l’asiatica. Mercoledì neidi finale la sfidante della numero 1 sarà la statunitense Jessica, testa di serie numero 11, autrice di un’altra rimonta, questa volta ai danni della romena Irina Camelia Begu, superata dopo due ore e dieci ...

