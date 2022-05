Roland Garros 2022, risultati 30 maggio: Cilic e Rune eliminano Medvedev e Tsitsipas. Ruud ok, fuori Sinner (Di lunedì 30 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al Roland Garros 2022. Sulla terra rossa francese è stato un lunedì ricco di sorprese: fuori Medvedev e Tsitsipas, sconfitti rispettivamente da Cilic e Rune. Nelle altre partite valevoli per gli ottavi di finale Ruud fa il suo contro Hurkacz, mentre il nostro Sinner è costretto a ritirarsi sull’1-1 nella sfida contro il russo Andrey Rublev. La giornata odierna è iniziata con il bel successo di Casper Ruud contro Hubert Hurkacz. Il norvegese (testa di serie n.8) ha condotto alla grande i primi due set, vincendo rispettivamente per 6-2 6-3. Poi nel terzo parziale è arrivata una timida reazione da parte del polacco, che è però servita solo per allungare leggermente la ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al. Sulla terra rossa francese è stato un lunedì ricco di sorprese:, sconfitti rispettivamente da. Nelle altre partite valevoli per gli ottavi di finalefa il suo contro Hurkacz, mentre il nostroè costretto a ritirarsi sull’1-1 nella sfida contro il russo Andrey Rublev. La giornata odierna è iniziata con il bel successo di Caspercontro Hubert Hurkacz. Il norvegese (testa di serie n.8) ha condotto alla grande i primi due set, vincendo rispettivamente per 6-2 6-3. Poi nel terzo parziale è arrivata una timida reazione da parte del polacco, che è però servita solo per allungare leggermente la ...

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - fisco24_info : Roland Garros 2022, fuori Medvedev e Tsitsipas: risultati ottavi: (Adnkronos) - Il russo battuto da Cilic… - angelomangiante : RT @SkySport: ?? Lunedì amaro al Roland Garros ? Giorgi e Sinner vanno ko ? Il nostro inviato a Parigi @angelomangiante fa il punto sulle sf… -