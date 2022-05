Roland Garros 2022: “Non posso imparare dal gioco di Kasatkina, il piano B non ce l’avrò mai!” (Di lunedì 30 maggio 2022) Una sconfitta netta quella di Camila Giorgi negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra, dopo aver battuto la n.7 del ranking Aryna Sabalenka nel terzo turno, si è arresa alla russa Daria Kasatkina (n.20 del mondo), che raggiunge i quarti di uno Slam a quattro anni di distanza, sempre a Parigi. Si temeva che l’epilogo sarebbe stato favorevole alla russa. Giorgi, ko 6-2 6-2, non ha trovato concretezza nello sfruttare le palle break costruite (0/6) e con il suo tennis troppo lineare non ha scalfito la solida difesa di Kasatkina, brava a ribaltare sempre l’inerzia dello scambio con alcune giocate in top o provocando l’errore di Camila con qualche variazione di ritmo: rovescio in back o palle corte. In conferenza stampa, la marchigiana ha risposto in maniera piuttosto chiara a chi le faceva ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Una sconfitta netta quella di Camila Giorgi negli ottavi di finale del. L’azzurra, dopo aver battuto la n.7 del ranking Aryna Sabalenka nel terzo turno, si è arresa alla russa Daria(n.20 del mondo), che raggiunge i quarti di uno Slam a quattro anni di distanza, sempre a Parigi. Si temeva che l’epilogo sarebbe stato favorevole alla russa. Giorgi, ko 6-2 6-2, non ha trovato concretezza nello sfruttare le palle break costruite (0/6) e con il suo tennis troppo lineare non ha scalfito la solida difesa di, brava a ribaltare sempre l’inerzia dello scambio con alcune giocate in top o provocando l’errore di Camila con qualche variazione di ritmo: rovescio in back o palle corte. In conferenza stampa, la marchigiana ha risposto in maniera piuttosto chiara a chi le faceva ...

