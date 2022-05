Roland Garros 2022, Kasatkina troppo solida per Camila Giorgi. L’azzurra saluta agli ottavi (Di lunedì 30 maggio 2022) Termina il Roland Garros 2022 di Camila Giorgi. La tennista italiana si è arresa negli ottavi di finale alla russa Daria Kasatkina, numero 20 del mondo, con un doppio 6-2 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un passivo forse troppo alto per la marchigiana, che ha sprecato molte occasioni durante la partita per provare a restare vicina all’avversaria e metterla in difficoltà. Kasatkina, infatti, ha salvato le sei palle break concesse, chiudendo con appena dieci errori non forzati, contro invece i trentasette delL’azzurra. Per Giorgi ci sono anche ventinove vincenti, mentre sono sedici quelli della russa. Camila ha pagato anche il 21% dei punti vinti con una seconda ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Termina ildi. La tennista italiana si è arresa neglidi finale alla russa Daria, numero 20 del mondo, con un doppio 6-2 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un passivo forsealto per la marchigiana, che ha sprecato molte occasioni durante la partita per provare a restare vicina all’avversaria e metterla in difficoltà., infatti, ha salvato le sei palle break concesse, chiudendo con appena dieci errori non forzati, contro invece i trentasette del. Perci sono anche ventinove vincenti, mentre sono sedici quelli della russa.ha pagato anche il 21% dei punti vinti con una seconda ...

