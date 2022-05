Roland Garros 2022, Jannik Sinner: “Il tennis e la testa ci sono, il fisico ha problemi. Potrei fermarmi 2-3 tornei” (Di lunedì 30 maggio 2022) La delusione è tanta. Un Jannik Sinner molto triste si è presentato in conferenza stampa dopo il ritiro negli ottavi di finale del Roland Garros, sul risultato di 1-6 6-3 2-0 contro il russo Andrey Rublev. Le parole dell’azzurro: “Sapevo di non essere al top. Questo dolore, questo problema al ginocchio è arrivato inaspettato e speravo che si risolvesse velocemente. Ora dovrò fare dei test fisici per vedere come sta il ginocchio. Peccato perché ho giocato un buon primo set. Secondo me sto giocando bene, ho cambiato il movimento sulla seconda di servizio, ma purtroppo questa stagione non sta andando come desideravo”. Roland Garros 2022: Jannik Sinner, dal primo set stellare al ritiro. Andrey Rublev va ai quarti di finale Pensando al ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) La delusione è tanta. Unmolto triste si è presentato in conferenza stampa dopo il ritiro negli ottavi di finale del, sul risultato di 1-6 6-3 2-0 contro il russo Andrey Rublev. Le parole dell’azzurro: “Sapevo di non essere al top. Questo dolore, questo problema al ginocchio è arrivato inaspettato e speravo che si risolvesse velocemente. Ora dovrò fare dei test fisici per vedere come sta il ginocchio. Peccato perché ho giocato un buon primo set. Secondo me sto giocando bene, ho cambiato il movimento sulla seconda di servizio, ma purtroppo questa stagione non sta andando come desideravo”., dal primo set stellare al ritiro. Andrey Rublev va ai quarti di finale Pensando al ...

