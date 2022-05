Roland Garros 2022, Jannik Sinner è la speranza del tennis italiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Il tennis italiano si aggrappa a Jannik Sinner nel Roland Garros 2022. La spedizione azzurra ha come unico superstite l’altoatesino che dovrà affrontare, nella giornata odierna, il russo Andrey Rublev nel quarto turno del torneo parigino su terra rossa. Ecco il programma del match e dove sarà possibile assistere all’importante incontro che potrebbe spalancare all’italiano le porte dei quarti di finale della manifestazione francese. Roland Garros 2022, Sinner alla prova russa: lo attende Rublev Si attende un incontro molto equilibrato tra Jannik Sinner e Andrey Rublev nella giornata di oggi. I due tennisti sembrano equivalersi ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilsi aggrappa anel. La spedizione azzurra ha come unico superstite l’altoatesino che dovrà affrontare, nella giornata odierna, il russo Andrey Rublev nel quarto turno del torneo parigino su terra rossa. Ecco il programma del match e dove sarà possibile assistere all’importante incontro che potrebbe spalancare all’le porte dei quarti di finale della manifestazione francese.alla prova russa: lo attende Rublev Si attende un incontro molto equilibrato trae Andrey Rublev nella giornata di oggi. I dueti sembrano equivalersi ed ...

