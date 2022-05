Rivoluzione digitale e sostenibile Ne parla Roberto Cingolani a Fabrica Floridi

(Di lunedì 30 maggio 2022) Lasta cambiando il nostro modo di vivere ma – è importante – deve essere funzionale alla sostenibilità per gestire le risorse energetiche e contrastare il climate change. Ma come si fa? Mettendo in discussione le vecchie regole: sui mercati, nel rapporto con il territorio, nei processi d’impresa e negli stili di vita delle persone; nella cultura e nella solidarietà un’azione potente nell’economia e nel sociale. Utilizzando in maniera intelligente le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale. Parola d’ordine Green&Blu. Con il filosofo Lucianone hanno discusso il ministro della Transizione Ecoologica, Marco Sesana, amministratore delegato Generali Italia e Country Manager Italia e Global Business Lines di Generali e Piercarla Delpiano presidente ...

Advertising

FormaCamera : ?? “SOLUZIONE FORMAZIONE - Come affrontare la rivoluzione digitale” ?? 06/06/2022 - 6ª Masterclass - 'Airbnb experien… - RobertaFranchi8 : @rflxx @TicketOneIT È la 'rivoluzione digitale' di ticketone. Un carrozzone indegno di definirsi leader del suo mer… - TERRinaldo : @old_scantia @jacopo_iacoboni @WRicciardi Strumento “giovanile”? Forse rivoluzionario. “Non puoi cambiare la natu… - LucaDeNapoli : @fattoquotidiano Il M5S deve dotarsi di un'ideologia chiara, di sinistra, dato che ha scelto di allearsi con il PD.… - vivere_svizzera : @FLunatiche @el__cantero @AkiliWazi @Lucio_freni @LaBombetta76 La rivoluzione digitale è finita nel 2010. Da lì in… -

Formiche.net

Sotto quella stessa spintache l'ha portata ad aprire il primo canale aziendale TikTok nel settore design in Italia e a investire su una continua integrazione tra esperienze online e offline,...Robert Zemeckis arriva nel 1988 con Chi ha incastrato Roger Rabbit smuovendo le acque dell'animazione classica che era ormai morente, in attesa dellache sarebbe arrivata poco ... Tech & Law. Così il diritto (in)segue la rivoluzione digitale. Colloquio con Razzante Li chiamavano giacimenti culturali.Ma erano molto di più. Lo abbiamo scoperto grazie a un’esperienza unica nel suo genere partita dal mercato ...C’è molta resistenza a passare al digitale sia negli enti che fra i cittadini, e ci sono molti equivoci da chiarire. Per esempio: non basta scansionare un documento per renderlo digitale ...