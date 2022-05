Ritrovato aereo scomparso in Nepal, recuperati 14 corpi (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - E' stato Ritrovato il relitto dell'aereo scomparso in Nepal. Le autorità di ricerca e soccorso Nepalesi hanno individuato il luogo dello schianto del velivolo della compagnia Tara Air con 22 persone a bordo, di cui 19 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio, di cui ieri si erano persi i contatti pochi minuti dopo il decollo. L'aereo era decollato dall'aeroporto di Pokhara alle 9.55 ore locali e sarebbe dovuto atterrare a Jomsom alle 10.20. Un portavoce dell'esercito Nepalese ha pubblicato su Twitter la foto del luogo dello schianto. Si vede l'aereo in frantumi su una montagna cosparsa di detriti. Tra le immagini c'è quella che sembra mostrare un'ala dell'aereo. Il portavoce, il generale Narayan Silwal, ha dichiarato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - E' statoil relitto dell'in. Le autorità di ricerca e soccorsoesi hanno individuato il luogo dello schianto del velivolo della compagnia Tara Air con 22 persone a bordo, di cui 19 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio, di cui ieri si erano persi i contatti pochi minuti dopo il decollo. L'era decollato dall'aeroporto di Pokhara alle 9.55 ore locali e sarebbe dovuto atterrare a Jomsom alle 10.20. Un portavoce dell'esercitoese ha pubblicato su Twitter la foto del luogo dello schianto. Si vede l'in frantumi su una montagna cosparsa di detriti. Tra le immagini c'è quella che sembra mostrare un'ala dell'. Il portavoce, il generale Narayan Silwal, ha dichiarato che ...

