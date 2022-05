Ritorno al futuro, la prima volta del Monza in Serie A nel segno della coppia Berlusconi-Galliani (Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag – Imprevedibile fino all’ultima giocata: il campionato di Serie B appena archiviato si conferma nei suoi mutevoli destini anche nell’appendice valida per la terza promozione in Serie A. Festeggia il Monza dell’immarcescibile coppia Berlusconi-Galliani, sessantottesima squadra a partecipare al massimo campionato a girone unico. Al coraggioso Pisa – che non scruta il paradiso dai tempi di Lucescu e Simeone – rimane l’onore delle armi. Monza-Pisa: la gara di andata Dopo aver chiuso la stagione appaiate in classifica – terza posizione a quota 67 punti – Monza e Pisa si sono ritrovate di fronte nella finale degli spareggi cadetti. Scontro decisivo non nuovo per le due compagini: nell’ormai lontano 2007 infatti – l’Italia era campione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag – Imprevedibile fino all’ultima giocata: il campionato diB appena archiviato si conferma nei suoi mutevoli destini anche nell’appendice valida per la terza promozione inA. Festeggia ildell’immarcescibile, sessantottesima squadra a partecipare al massimo campionato a girone unico. Al coraggioso Pisa – che non scruta il paradiso dai tempi di Lucescu e Simeone – rimane l’onore delle armi.-Pisa: la gara di andata Dopo aver chiuso la stagione appaiate in classifica – terza posizione a quota 67 punti –e Pisa si sono ritrovate di fronte nella finale degli spareggi cadetti. Scontro decisivo non nuovo per le due compagini: nell’ormai lontano 2007 infatti – l’Italia era campione del ...

