Ristoranti a Milano: le nuove aperture in città (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli indirizzi da provare, fra nuove aperture e nuove gestioni: Ristoranti fine dining, rooftop bar pop, osterie firmate e nuovi format casual dining che promettono di mangiare bene e spendere il giusto… (sempre aggiornato) Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli indirizzi da provare, fragestioni:fine dining, rooftop bar pop, osterie firmate e nuovi format casual dining che promettono di mangiare bene e spendere il giusto… (sempre aggiornato)

Advertising

Giusy29037023 : RT @Napalm51: Ho mangiato in un posto a Monza in modo divino, strabuono tutto. Servizio eccellente, carta dei vivi buona, piatti ottimi, tu… - nevrotica9 : RT @Napalm51: Ho mangiato in un posto a Monza in modo divino, strabuono tutto. Servizio eccellente, carta dei vivi buona, piatti ottimi, tu… - alis_barto : TgLa7 e l'ennesimo servizio sulla mancanza di camerieri per la stagione. Intervista a: imprenditore con 10 ristoran… - xfolkloreswiftx : @Betta_1982 E nel caso passassi per Milano, fai una bella ricerca sui ristoranti/ locali dove si mangia bene e si s… - DarioPellizzari : A Milano il lavoro c'è, mancano i lavoratori: hotel, bar e ristoranti non trovano personale -