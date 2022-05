Riforma ordinamento giudiziario, la vendetta tanto attesa della politica sui giudici. Conte dica no! (Di lunedì 30 maggio 2022) di Carmelo Sant’Angelo La ruvida schiettezza di Nicola Gratteri è un’ondata di freschezza nella “morta gora” del palinsesto televisivo. Una cascata di buon senso e pragmatismo. Le sue parole spalancano le porte dei sepolcri imbiancati, interrompendo bruscamente le giaculatorie in riparazione delle bestemmie dei “peggiori”. Si fermano i turiboli, che lodano il governo amico dei padroni, si soffoca l’incenso dentro la navicella ed i mercanti si guardano increduli nel tempio della giustizia. Mentre il magistrato snocciola il rosario dei misteri dolorosi della giustizia, capisci che il re è nudo e la sua nudità è oscena. Solo un Paese con un alto tasso di devianza criminale nelle sue classi dirigenti può dotarsi dell’istituto dell’improcedibilità, lasciando libertà ai giudici di pestare l’acqua nel mortaio, oppure impedire/limitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) di Carmelo Sant’Angelo La ruvida schiettezza di Nicola Gratteri è un’ondata di freschezza nella “morta gora” del palinsesto televisivo. Una cascata di buon senso e pragmatismo. Le sue parole spalancano le porte dei sepolcri imbiancati, interrompendo bruscamente le giaculatorie in riparazione delle bestemmie dei “peggiori”. Si fermano i turiboli, che lodano il governo amico dei padroni, si soffoca l’incenso dentro la navicella ed i mercanti si guardano increduli nel tempiogiustizia. Mentre il magistrato snocciola il rosario dei misteri dolorosigiustizia, capisci che il re è nudo e la sua nudità è oscena. Solo un Paese con un alto tasso di devianza criminale nelle sue classi dirigenti può dotarsi dell’istituto dell’improcedibilità, lasciando libertà aidi pestare l’acqua nel mortaio, oppure impedire/limitare ...

