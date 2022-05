Rifiuti | Erion “Lo Stato sia garante dei bisogni della filiera dei RAEE”

(Di lunedì 30 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –– Sistema multi-consortile di responsabilità estesa del produttore per la gestione deiassociati ai prodotti elettronici – si dichiara contrario alla proposta di emendamento presentata nei giorni scorsi dal senatore Andrea Cioffi, sottosegretario allo Sviluppo economico, in merito alla Costituzionesocietà pubblica Miniera Nazionale S.p.a.per l'estrazione di materie prime critiche dai.“Da anni chiediamo alle Istituzioni di aprirsi all'ascolto delle esperienze di chi, con competenza, prova a ‘farè per migliorare ladei– ha dichiarato Giorgio Arienti, direttore generale diWEEE -. La proposta di istituire una Società interamente partecipata dalloci fa pensare che non solo questo ...

