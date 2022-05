Ridisegnare gli uffici ibridi senza rinunciare alle relazioni tra colleghi (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo l’affermazione del remote working per necessità, dovuto al lockdown, i luoghi di lavoro ora vengono ridisegnati per rispondere alla “nuova normalità” della fase di convivenza con il virus. Emerge uno scenario in cui l’ufficio fisico mantiene la sua centralità, ma all’interno di un nuovo modello di lavoro ibrido, in parte in presenza e in parte a distanza, aperto alle nuove esigenze di flessibilità e conciliazione espresse dai lavoratori. È quello che emerge dal white paper “Re-Designing the Workplace”, realizzato da Mylia – brand di The Adecco Group che si occupa di formazione e sviluppo per individui e aziende – in collaborazione con AstraZeneca, Cariplo Factory e Alta Scuola Politecnica, per fornire un’analisi dell’impatto della pandemia da Covid-19 sulla riorganizzazione degli spazi di lavoro. Nel 2020, per far fronte ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo l’affermazione del remote working per necessità, dovuto al lockdown, i luoghi di lavoro ora vengono ridisegnati per rispondere alla “nuova normalità” della fase di convivenza con il virus. Emerge uno scenario in cui l’o fisico mantiene la sua centralità, ma all’interno di un nuovo modello di lavoro ibrido, in parte in pree in parte a distanza, apertonuove esigenze di flessibilità e conciliazione espresse dai lavoratori. È quello che emerge dal white paper “Re-Designing the Workplace”, realizzato da Mylia – brand di The Adecco Group che si occupa di formazione e sviluppo per individui e aziende – in collaborazione con AstraZeneca, Cariplo Factory e Alta Scuola Politecnica, per fornire un’analisi dell’impatto della pandemia da Covid-19 sulla riorganizzazione degli spazi di lavoro. Nel 2020, per far fronte ...

Advertising

Orchide00736737 : RT @JJ13Onelove: @LucaDeNapoli @repubblica Più che ridisegnare il reddito andrebbero adeguati gli stipendi, tra i più bassi in Europa da tr… - JJ13Onelove : @LucaDeNapoli @repubblica Più che ridisegnare il reddito andrebbero adeguati gli stipendi, tra i più bassi in Europ… - Zamberlett : RT @bertero_g: 'L’asse tra Pechino e Mosca però non riguarda solo gli accordi per l’oro nero, ma potrebbe ridisegnare gli equilibri geopoli… - bertero_g : 'L’asse tra Pechino e Mosca però non riguarda solo gli accordi per l’oro nero, ma potrebbe ridisegnare gli equilibr… - ApportunityIt : Dodici mesi al governo per ridisegnare gli incentivi alle imprese - -