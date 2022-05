Ricordate l’infermiera sexy di Striscia la Notizia? Ecco com’è diventata

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ha rappresentato l’icona della bellezza nel corso del tg satiricola, ma oggi come sarà? Una delle donne più belle ed’Italia che hanno spopolato grazie al tg satirico ideato da Antonio Ricci,lanel ruolo di Infermierache ha raggiunto un successo intramontabile divenendo la sex symbol della trasmissione per molto tempo. Stiamo parlando della bellissima Sonia Grey che, nel corso della sua vita ha cambiato carriera dando vita ad un nuovo progetto che risulta essere molto remunerativo per la donna. curiosità (foto web)Nel 1990 appare per la prima volta al pubblico dilain tutta la sua bellezza, una bellezza mediterranea che mirava alla conquista ...