Ricongiungimento con il coniuge all’estero: chi può fruire dell’aspettativa, qual è la durata (Di lunedì 30 maggio 2022) La normativa è regolamentata dagli: art. 146 del CCNL del 29.11.2007 e 604 del D. Lvo 297/94. legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge o parte dell’unione civile sia chiamato a prestare servizio all’estero. legge 333 del 1985 ha esteso la possibilità di … L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) La normativa è regolamentata dagli: art. 146 del CCNL del 29.11.2007 e 604 del D. Lvo 297/94. legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cuio parte dell’unione civile sia chiamato a prestare servizio. legge 333 del 1985 ha esteso la possibilità di … L'articolo .

Advertising

6Spike100 : @i93Lauren Proprio adesso che pensavamo ci sarebbe stato un ricongiungimento con Madison duraturo, chi sa se lo ved… - GianScudieri : Voglio Maldini a Monza solo per una serie di pezzi sul ricongiungimento fra Berlusconi e Galliani con Maldini e su… - cesare_cec : @MimmoAdinolfi @AlessandroPalm Ragazzi, la sola prepotenza fisica e il ricongiungimento con Lautaro, non dovrebbe m… - sononatapigra : patti chiari e amicizia lunga noi non pretendiamo niente MA IL RICONGIUNGIMENTO CON PRINCE SI… #prelemi - ocus_pocus_ : @A___Chiara altra verità è che si fanno i loro film (stamattina si aspettavano ottomila story di ricongiungimento)… -