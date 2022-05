Riapertura discarica di Albano | i Sindaci di bacino lanciano l’allarme | «Troppe decisioni impattanti su quest’area»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 maggio 2022) Esprimono tutta la loro preoccupazione idiin merito alla notizia dell’avvenuto dissequestro delladi. “Ladelladi Roncigliano non è una buona notizia”, è il commento unanime che arriva ora dai Castelli, fino al litorale. Stamattina infatti la Procura ha reso noto un documento, datato 27 maggio, in cui annunciava la rimozione dei sigilli da Roncigliano riaprendo così una partita che sembrava chiusa. Dal termovalorizzatore al print fino a Roncigliano I timori dell’hinterland tornano così a crescere. Anche perché, come ricordano gli Amministratori locali, in ballo c’è sempre “l’ipotesi, mai smentita, della costruzione di un enorme termovalorizzatore a Santa Palomba e la ripresa dei lavori sul Print nella stessa zona”. Insomma, come ...