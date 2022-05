FogliaviolaCom : -

corriereadriatico.it

ANCONA - Non basta un cartello. E nemmeno un cancello. I clochard sono tornati ad invadere l'ex stazione marittima, nonostante l' ordinanza anti - degrado emessa dall'Autorità portuale. Qua e là ...... rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti leviarie di trasporto o zone ... Reti e divieti anti-bivacco non bastano: i clochard sono tornati ad invadere la stazione marittima. L'ordinanza è inutile ANCONA - Non basta un cartello. E nemmeno un cancello. I clochard sono tornati ad invadere l’ex stazione marittima, nonostante l’ordinanza anti-degrado emessa ...Firenze, 28 maggio 2022 - Interventi ai chiusini in via dei Perfetti Ricasoli e via Barni, nuovi allacci in via della Sala e via della Chiesa. E ancora lavori per la posa di cavi dell’energia elettric ...